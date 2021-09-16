إبن الغرب يبحث عن صالحة يكمل معها مشوار العمر

ثاني محطة لنا. في هذا الركن ستقودنا إلى ولاية سعيدة. حيث هاتفنا شاب من ذات الولاية. وحملنا مسؤولية أن نكون سببا في جعله يحقق حلم والديه في أن يجد له زوجة صالحة يكمل معها مشوار العمر.

صاحب الإعلان في ال38من عمره، أعزب، طويل القامة، اسمر ورياضي، يمارس التجارة في محل خاص به، وهو يملك سكنا خاصا له مع أهله.

منتهى أمل متصلنا أن يجمعه القدر بإمرأة صالحة صادقة من إحدى ولايات غرب البلاد، سنها لا يتجاوز37سنة،و أكثر ما يتمناه أن تكون من ستزين حياته بالرفاه والبنين ماكثة في البيت ، عزباء ومقبولة الشكل.

الرقم السري : 135578

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