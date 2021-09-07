إبن الغرب يقبلها مهما كانت حالتها الإجتماعية

لا يعني أن يبحث الرجل عن زوجة ثانية أنه مل من الأولى أو من أنه يعاني معها من مشاكل و أمور، فالتعدد أمر مشروع ، و من تقبل به سينوبها كبير الثواب و الأجر.

لا اجيد الإطالة في المقدمات، وأقول أنني من إحدى ولايات الغرب الجزائري، ابلغ من العمر54سنة، متزوج و لي أبناء كبار وبالغين، متقاعد ولدي سكن، ويمكنني توفير سكن خاص للزوجة الثانية .

افتح أبواب قلبي لإمرأة تؤمن بمبدأ التعدد، لا تهمني ولايتها ، سنها يناسب سني، لا يهمني إن كانت مطلقة أو أرملة بأولاد أعدها أن أكون لهم نعم الأب و الوصي، كما لا أهتم إن كانت هذه المرأة عاملة أو ماكثة في البيت.

ندائي خالص و صادق و لا أرغب سوى في الاستقرار و إعمار الدار.

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