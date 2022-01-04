الرقم السري :

136275

امرأة طيبة هذا كل يريد ويتمنى .. إبن منطقة القبائل

نسهل عروضنا مع إبن منطقة القبائل، ونعرفكم على رجل متشبع بالأخلاق الكريمة والصفات النبيلة، كما يبلغ من العمر 53 سنة. ويمارس مهنة التجارة، ولديه مسكن خاص، وجد نفسه على عتب الطلاق لأسباب يفضل شرحها لاحقا، لكنه رفض الاستسلام للوحدة. وأراد أن يتوكل على الله وأن يعمل بالأسباب لعثر عن بنت الحلال التي تكمل إلى جانبه المشوار.

صاحب الإعلان وفي اتصاله أبدى النية الحسنة. ولم يضع في شروطه سوى لأن يعثر عن زوجة تحمل صفات الطيبة التي تجعل الحياة بينهما أكثر بساطة. تكون ذات أصول قبائلية، سنها لا يتعدى 45 سنة، يقبلها مطلقة أو أرملة. وحبذا لو تكون عاملة مستقرة، ويعدها بكثير من الحب والمعاشرة بالمعروف.

الرقم السري :

136276

إبن المدية يتمنى تطليق العزوبية.. فمن تكون له الزوجة الوفية

نبقى في وسط البلاد، نعرفكم هذه المرة على رجل في غاية الاحترام. يتمنى أن يعثى على النصيب ويرتبط بزوجة تكنون له خير متاع، هو من ولاية المدية، يبلغ من العمر 47 سنة. أعزب لم يسبق له الارتباط، موظف مستقر، ولديه سكن خاص.

يريد تحصيل الحلال إلى جانب امرأة حتى ينعم معها براحة البال، كما يفضلها لأن تكون من إحدى ولايات الوسط وحبذا لو تكون عاصمية. سنها يكون أقل من 40 سنة، يأمل لو تكون موظفة في سلك التعليم. ولا يمانع أبدا إن كانت ماكثة في البيت، ويفضلها عازبة.

الرقم السري :

136277

على سنة خير الخلق إبن الغرب يريد التعدد

ثالث محطة لنا ستكون من غرب البلاد، نعرفكم على رجل في الخمسينات من عمره. متزوج ولديه أولاد، كما يريد التعدد على سنة الله ورسوله، يعمل في مجال المقاولة، لديه سكن خاص.

يتمنى أن يجد امرأة صادقة مقتنعة بمبدأ التعدد، امرأة صادقة يكون لها رغبة كبيرة في الستر. يريدها من إحدى ولايات الغرب الجزائري، سنه لا يتجاوز 45 سنة، يقبلها مطلقة أو أرملة بدون أولاد. يريدها لأن تكون ماكثة في البيت، وجميلة الشكل، يعدها من جهته بالعدل.

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