إبن المدية يفضلها عاصمية وصالحة يكمل معها المشوار

في ثاني محطة، أسرّ إلينا شاب من المدية أنه لا يريد سوى أن تكون رفيقة دربه من قارئات الجريدة الوفيات. كما حمّلنا مسؤولية أن نكون الوسيط له في مسألة إختيار الزوجة الصالحة له، زوجة تؤمن بالأقدار وتسعده على مدار الأيام والأعوام.

كما أن ابن المدية يطل من شرفة الـ47 من عمره، لم يسبق له الزواج لبعض الظروف التي لا يسع المقام لذكرها. وهو موظف مستقر، لديه سكن خاص. ويريد تحصيل الحلال مع إمرأة من إحدى ولايات الوسط وحبذا لو تكون عاصمية، سنها ما بين30و38سنة. كما يأمل لو تكون موظفة في سلك التعليم، ولا يمانع أبدا إن كانت ماكثة في البيت.

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