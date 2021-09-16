إبن الوسط يبحث عن رفيقة للدرب

من تيبازة. ستكون إنطلاقتنا في هذا الركن الذي يريد من خلاله أحد أبنائها بلوغ المراد وتحقيق حلمه في العثور على رفيقة درب يحيا إلى جانبها السعادة. شاب في الـ46من عمره، متقد بالحيوية والنشاط، ، لم يسبق له الزواج وهو عامل حر ولديه سكن خاص.

يريد من لا يرى سوى الأمل في حياته، أن يسوق له القدر شابة تعول أن تكون زوجة صالحة، شرطه أن تكون عزباء، يريدها من العاصمة وضواحيها، وأما عن سنها فهو يريدها أن تكون ما بين 28إلى 42سنة، ولا يهمه إن كانت عاملة أو ماكثة في البيت.

الرقم السري : 135577

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