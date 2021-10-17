إبن تيارت يريد من تضمد له الجراح حتّى يهنأ ويرتاح

رجل من ولاية تيارت، يبلغ من العمر 44 سنة، يمارس مهنة التجارة ولديه منزل مع الأهل، مطلق بدون أولاد، وثق فينا ومنحنا الضوء الأخضر لأن نضع له إعلانا ليجدد به العهد بالوفاء ويجد له روحا تعانق روحه ما بقي له من العمر.

يريد صاحب إعلاننا ترميم حياته، إلى جانب زوجة تقية على سنه الله ونبيه خير المرسلين، تكون مقبولة الشكل سنها أقل من 40 سنة، لا يهم إن كانت أرملة أو مطلقة بدون أولاد، من أي منطقة من البلاد.

للتواصل مع أصحاب الإعلان، ولمزيد من المعلومات، يرجى الإتصال بمركز الأثير عبر الأرقام التالية:

3800.3801.3802

الرقم السري:

135769

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