إبن سطيف مسؤول يحلم بفتاة صادقة

الرقم السري :

136017

زوجة ذات همة تخاف الله لإبن سطيف العالي

وليد إبن سطيف، شاب في الـ 35 من عمره، هو أول محطة لنا في هذا الركن. شاب مفهم بالحيوية والنشاط، كما يعمل كسائق حافة للمسافرين، محترم، مسؤول وجاد.

يريد أن يجمعه الله تعالى بفتاة جادة صادقة في مسعاها تربو الإستقرار والأمان. وشرطه أن تكون من إحدى ولايات الشرق الجزائري، سنها ما بين25و30سنة، يريدها عزباء. ولا يهمه إن كانت موظفة أو ماكثة في البيت.

الرقم السري :

136018

إبن الأوراس سيجعلك تاجا على الرأس

حمزة إبن باتنة هو الآخر لم يجد بدا إلا الإتصال بمركز الأثير. كما هو على يقين أن النصيب سيحالفه ويمده بمن هي أجدر لقلبه وحياته كلها. حمزة موظف مستقر بالعاصمة مسؤول وجاد، عانق من ربيع عمره الزهرة 33، لم يسبق له الزواج، موظف مستقر في مؤسسة خاصة بالعاصمة.

يريد حمزة أن يجمعه القدر بفتاة عاصمية تقبل العيش معه في مسقط رأسه، أو واحدة من بنات الشرق. سنها لا يتعدى28سنة، وحبذا لو تكون موظفة. يعد حمزة لأن يكون نعم الزوج والسند. فهو مؤمن كل الإيمان برسالة الزواج وعظمته.

الرقم السري :

136019

عاصمي جاد يريد إتمام نصف دينه مع صاحبة قلب حنون تحتويه

إبن العاصمة، ثالث محطة لنا في هذا الركن خاطبنا أمين وكله عزم وإصرار. لأن يكون النهار سببا في عثوره على رفيقة درب مخلصة وحنونة.

موظف مستقر في مؤسّسة عمومية، ليده سكن خاص، أعزب محترم وإبن أسرة كريمة.

يريد أمين أن تكون له فرصة ليمضي إلى مستقبل مزهر وجميل مع شابة أصيلة ومحترمة. من العاصمة وضواحيها، سنها لا يتجاوز30سنة، يريدها ذات قلب حنون وعلى قدر من المسؤولية والجدية.

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