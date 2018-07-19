إبن ضّرتي خطر يهدّد شرف وسمعة بناتي!

تحية طيّبة وبعد..هذه حال من يفكر عنه في التعدد من دون أن يحسب للنتائج المترتبة، فزوجي أقدم على هذه الخطوة وارتبط بامرأة ثانية، بعد علاقة عمرها أزيد من 25 سنة، ولست هنا كي أعاتبه أو ألومه، لأن الأمر وقع ولا مجال إلى التراجع، لكن بالرغم من ذلك، سأقول له إنك يا زوجي العزيز اخترت المرأة الخطأ، لأنها غير مناسبة لك البتّة.

ضّرتي تقيم معنا في نفس المسكن، وقد فعل ذلك زوجي لأن البيت واسع، لا أخفي أنني أعيش معها بعض الخلافات والمشاكل، لكن الأمر يهون، لأنه يجب عليّ التأقلم مع الوضع، مما دفعني إلى التنازل عن بعض الحقوق، فالمهم أن يخيّم الهدوء على البيت، لكن ثمة أمرا يستدعي الحل الفوري ولن أدعه يمرّ مرور الكرام، لأنه متعلق بشرف وسمعة بناتي.

لضّرتي ابن طائش في العشرين من العمر، كان تحت وصاية والده، لكنه كثيرا ما يتردد عليها، وعندما يدخل البيت لا يحترمنا ويتصرف وكأنه في بيته الخاص، يحضر من دون مواعيد ولا يطرق الباب حتى، كما يتصرف بطيش واستهتار، والمثير في الأمر أن زوجي يحبه كثيرا ويقول إنه خفيف الظل، وحقيقة إنه كذلك، وهذا ما جعلني أخشى على بناتي من مجيئه المتكرر، لقد حاولت أن أكلّم زوجي لكي يضع له حدا ويجعل حضوره في أوقات معلومة ووفقا لشروط خاصة، لكنه رفض الفكرة وقال إنه مهذّب وكل ما يدور في بالي مجرد هواجس، وأنني أرغب في إثارة المشاكل.

لقد لاحظت اهتمام بناتي به، وأخشى أن تقع إحداهن أو كلهن في شراكه، وعندها يصعب التصدي لهذه المشكلة، فماذا أفعل وكيف أتصرف مع هذا الغريب الذي يهدد شرف وسمعة بناتي في عقر بيتي؟!