إبن عاق يقتل والدته طعنا ببسكرة

توفيت عجوز في العقد السابع من عمرها بعد تعرضها لعدة طعنات خنجر، على يد إبنها البالغ من العمر 30 سنة بولاية بسكرة.

ووفقا لمصادر النهار، فإن الضحية تعرف بعلاقاتها الجيدة مع أبنائها، خاصة المتهم.

وأضافت مصادرنا، أن الضحية تلقت طعنة على مستوى الرقبة أدت

إلى وفاتها في مكان الحادث.

هذا، و قد تنقل وكيل الجمهورية، مرفوقا بالشرطة لمعاينة مكان الحادث.

كما تم نقل جثة الضحية نحو مصلحة حفظ الجثث بمستشفى بشير بن ناصر ببسكرة.

في الوقت الذي تم توقيف المتهم، الذي سلم نفسه لمصالح الدرك الوطني قبل أن يحول للشرطة.