إبن قسنطينة يريدها رصينة

صاحب أخر محطة لنا في هذا الركن. يبلغ من العمر 41 سنة، أستاذ جامعي من مدينة الجسور المعلقة. مطلق بطفل في رعاية والدته، لديه سكن خاص وهو انسان متفتح وخلوق. يهتم بالمرأة ككيان يريدها رصينة ولا يريد لآي شخص أن ينتقص من كرامتها.

صاحب إعلاننا هذا يؤمن بأن السعادة مبدأ وهو يسعى لتحصيلها، يريد أن تكون زوجته من إحدى ولايات الوسط خاصة المدية أو البليدة، سنها لا يتجاوز 40سنة، يقبلها مطلقة أو أرملة بدون أولاد، متفتحة وخلوقة مثله ترغب في أن تحيا حياة البساطة والإستقرار إلى جانبه.

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الرقم السري : 135545