إبن منتخب ضمن عصابة للسطو على المنازل في ميلة

أطاحت الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني ببلدية عاصمة الولاية ميلة بشبكة اجرامية تضم 5 اشخاص من بينهم إبن منتخب ببلدية سيدي خليفة.

وأوضح مصدر أمني للنهار ان العملية جاءت على خلفية حادثة سطو على مسكن مواطن تم خلال ذلك الإستيلاء على مصوغات ذهبية من حلي واقراط وسلاسل إضافة إلى “تاج” ذهبي مرصع.

حيث قدرت القيمة المالية للمسروقات الذهبية 300 مليون سنتيم.

وقد مكنت التحريات الأمنية لمصالح المجموعة الإقليمية للدرك الوطني من توقيف المتورطين والتي كشفت عن تورط مباشر لإبن المنتخب في عملية السطو.

وبالموازاة اثبتت التحريات عن تحويل المقر الحزبي الذي ينتمي اليه المنتخب وكرا للدعارة وهي الجنحة التي توبع بها المنتخب جنحة فتح وكر للفسق والدعارة. .

بينما توبع بقية المشتبه فيهم بجنايات السرقة بتوفر ظروف الليل والتعدد وكذا انتهاك حرمة منزل .

وقال مصدر قضائي للنهار ان قاضي التحقيق بمحكمة ميلة قد وضع المنتخب تحت الرقابة القضائية واودع جميع الموقوفين الآخرين البالغ تعدادهم أربعة الحبس مع مواصلة التحقيق.