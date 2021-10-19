إبن ميلة يبتغيها طيبة ومحترمة تكمل معه المشوار وتعمر له الدار

رياض من ميلة، البالغ من العمر39سنة، لا يريد من الحياة بعد أن نال كل ما يريده من عمل وبيت سوى أن يلاقيه الله بزوجة صالحة، ذات نسب طيب وأسرة كريمة.

رياض أخذ على عاتقه الإتصال بمركز الاثير حتى تكون له فرصة مع فتاة تكون مقتنعة بأن الحياة لا تكمل سوى بالزوج الكريم الحنون. يريد رياض ان لا يتجاوز عمر من سيلفها بالحب والمودة 28سنة، يريدها عزباء ، كما يقبلها مطلقة أو أرملة بدون أولاد، لا يهمه إن كانت موظفة أو ماكثة في البيت، ويشترط ان تكون من سيمنحها إسمه بيضاء البشرة جميلة الشكل والأخلاق.

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3800.3801.3802

الرقم السري:

135785

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