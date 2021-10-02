إبن ميلة يريدها جميلة الشكل والأخلاق

رياض من ميلة، البالغ من العمر 39 سنة، لا يريد من الحياة بعد أن نال كل ما يريده من عمل وبيت.

سوى أن يلاقيه الله بزوجة جميلة صالحة، ذات نسب طيب وأسرة كريمة.

رياض أخذ على عاتقه الإتّصال بمركز الأثير حتّى تكون له فرصة مع فتاة تكون مقتنعة بأنّ الحياة لا تكتمل سوى بالزوج الكريم الحنون.

يريد رياض ان لا يتجاوز عمر من سيلفها بالحب والمودة 28سنة، يريدها عزباء، كما يقبلها مطلقة أو أرملة بدون أولاد.

لا يهمه إن كانت موظفة أو ماكثة في البيت، ويشترط ان تكون من سيمنحها إسمه بيضاء البشرة جميلة الشكل والأخلاق.

للتواصل مع أصحاب الإعلان، ولمزيد من المعلومات، يرجى الإتصال بمركز الأثير عبر الأرقام التالية:

3800.3801.3802

الرقم السري:

135683

طالع أيضا:

📌📌 يتيح لكم تطبيق النهار الإطلاع على آخبار العاجلة وأهم الأحداث الوطنية.. العربية والعالمية فور حدوثها

حمل تطبيق النهار عبر رابط “البلاي ستور”

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ennahar.androidapp