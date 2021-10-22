إبن ميلة يريدها طيبة أصيلة.. فمن تفتح له باب بيتها

نستهل عروضنا من شرق البلاد، بالتحديد من ولاية ميلة، نعرفكم على شاب في غاية الجدية، أعزب لم يسبق له الزواج، يبلغ من العمر 35 سنة، موظف مستقر في مؤسسة عمومية، لديه سكن خاص، شاب ذو همة عالية، حمل على عاتقه مهمة البحث عمن تقاسمه المشوار وتعينه على إعمار الدار على سنة النبي المختار.

يريد صاحب الطلب، التعرف على فتاة صادقة من إحدى ولايات الشرق الجزائري، سنها لا يتجاوز30سنة، يريدها عزباء، لا يهمه إن كانت موظفة أو ماكثة في البيت، أكثر ما يهمه أن تكون طيبة صادقة جميلة الأخلاق والروح، وهو يعدها بالوفاء والإخلاص.

للتواصل مع أصحاب الإعلان، ولمزيد من المعلومات، يرجى الإتصال بمركز الأثير عبر الأرقام التالية:

3800.3801.3802

الرقم السري:

135789

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