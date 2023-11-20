إبن نتنياهو يُثير الغضب بما قاله عن الجيش ويتلقى ردا قاسيا!

أثار نجل رئيس الوزراء الصهيوني، بنيامين نتنياهو، جدلا وغضبا، بعد هجومه على الجيش الصهيوني والمحكمة العليا.

ونشر يائير نتنياهو، على قناته في “تلغرام” مجموعة من المنشورات، التي تنتقد عدة مؤسسات في الدولة، بالتزامن مع المؤتمر الصحفي لنتنياهو، السبت.

وقال في إحدى المنشورات، إن القرارات التي اتخذتها المحكمة العليا أدت إلى تغييرات في قواعد الاشتباك للجيش الإسرائيلي على حدود غزة. مما مكن “حماس” من الاقتراب من السياج الحدودي.

كما شارك يائير منشورات تلوم الجيش على الفشل الذي حدث في 7 أكتوبر. عندما أدى هجوم حماس المفاجئ إلى مقتل 1200 شخص واحتجاز نحو 240 رهينة.

وردت منظمة “إخوة السلاح” التابعة لجنود الاحتياط في الجيش الصهيوني على انتقادات ابن نتنياهو، بالقول: “عليك أن تنتظر إلى الحقائق. أنت تجسد الغطرسة وأبوك يجسد التعتيم والذنب. لقد انتهى عصر تأثيركم الخبيث”.

وأضافت: “إننا نقف متحدين مع الرجال والنساء الذين يخاطرون بحياتهم لحماية بلدنا الذي هربتم منه.. نحن نتفهم إحباطات والدكم ورغباته والدولة بأكملها تتفهم ذلك، ومع ذلك كان من الأفضل لو بقيت صامتا”.