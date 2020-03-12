إبن هامل.. أنا مهندس دولة في التجارة الدولية وأعمل في الفلاحة منذ سن الـ19

شرعت محكمة سيدي محمد في محاكمة الابن الأول لعبد الغني هامل المدعو “أميار هامل” و المتابع بتهمة الحصول على غير حق على وثائق تصدرها السلطات العمومية و الإدلاء بتصريحات كاذبة و تحريض موظفيين عموميين من أجل استغلال نفوذهم الفعلي أو المفترض للحصول على منافع.

وخلال استجوابه من قبل القاضة قال أميار هامل أنه مهندس دولة في التجارة الدولية، لكنه يمارس مهنة الفلاحة منذ كان في عمره 19 سنة لأن هذه المهنة اكتسبها عن جده الذي كان فلاحا.

وبخصوص الممتلكات خاصة العقارات التي يحوزها على غرار العديد من الشقق والفيلات بتلمسيان وهران والعاصمة اكد المتهم بأنه قام باقتنائها من الأرباح التي كان يكتسبها من نشاطه في قطاع الفلاحة.

وواصل هامل اميار الدفاع عن نفسه خلال الجلسة أين اكد بأنه كان يتعامل في إطار القانون مع الإدارات العمومية وكان يتحصل على هذه الاملاك والعقارات في إطار ماينص عليه القانون وكأي مواطن عادي، وأضاف أنه كان في غالب الأاحيان يخسر الأموال من جيبه للحفاظ على اسم والده.