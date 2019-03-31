إبن ورقلة البروفيسور دادي موسى بلخير وزير التكوين المهني الجديد في اسطر

تم تعيين البروفيسور دادي موسى بلخير على رأس وزارة التكوين المهني بالحكومة الجديدة، للوزير الأول نور الدين بدوي.

الوزير الجديد الذي ولد بالقصر القديم بولاية ورقلة، تحصل على شهادة الباكالوريا سنة1979 أين درس في كلية العلوم بجامعة باتنة.

ليتنقل بعدها إلى جامعة قسنطينة حيث تحصل على شهادة الدراسات العليا في الكيمياء، سنة 1984 ليتنقل إلى فرنسا

حيث تحصل على شهادة الدراسات المعمقة، ومن ثم دكتوراه في كيمياء العضو المعدني ليشتغل أول الأمر كأستاذ بالمدرسة العليا للأساتذة

وتم بعدها ترقيته إلى مدير جهوي لجامعة التكوين المتواصل كما شغل منصب عميد كلية العلوم وعلوم الهندسة بجامعة ورقلة.

ومن ثم عميد كلية العلوم والتكنولوجيا بنفس الجامعة ليُرقى إلى منصب مدير المركز الجامعي بتمنراست ومن ثم مديرا لجامعة غرداية.