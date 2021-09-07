إبن وهران يبتغيها صادقة ومحترمة

رياضي وسيم من وهران أبى إلا أن يشارك معنا في ثاني إعلان لنا في هذا الركن، في الـ 37 من عمره، مطلق ببنت في رعايته، يمارس التجارة وهو ميسور ماديا ولديه سكن خاص لا ينقصه سوى زوجة صالحة تقية تخاف الله تكون نعم الصدر الحنون لإبنته الصغيرة التي أكثر ما تحتاجه من يحتويها ويحبها.

يريد إبن الباهية أن يجمعه القدر بفتاة ناضجة من إحدى ولايات الغرب الجزائري، سنها لا يتجاوز 32سنة، يريدها عزباء، كما يقبلها مطلقة أو أرملة بطفل واحد، وأكثر ما يشترطه أن تكون من ستقبل بعرضه ماكثة في البيت.

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الرقم السري : 135512