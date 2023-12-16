إبن يقتل والده بطعنات خنجر في باتنة

اهتز حي رأي العين بنقاوس بباتنة صبيحة اليوم، على وقع جريمة قتل شنيعة راح ضحيتها شيخ ستيني على يد ابنه العشريني المسمى “ج ع”.

وحسب مصادر النهار، وجه الابن لوالده عدة طعنات خنجر أردته قتيلا، ثم اتجه المتهم الى مائضة مسجد الحي. أين قام بغسل يديه من الدماء، قبل أن تتدخل عناصر الأمن وتوقفه داخل المسجد وتقتاده الى مقر الأمن للتحقيق معه.

للإشارة فإن المتهم يعاني من اضطرابات عقلية.

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