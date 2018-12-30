إتبع هذه الطرق ببالغ الإهتمام.. لتنال أسباب الرضا يوم الزحام

لا تعكر صفو مزاجك، ولا تحزن على ما يصادفك من محن وأحداث أليمة، فابحث عن التغيير في سلوكك وفي أسلوب التعامل مع الغير، وضع برنامجا جديدا لتنتهجه في يومياتك، ليكون نقطة هامة في حياتك لتهجر الملل وتعبر بوابة التجديد، حيث تستغل وقتك في أعمال مفيدة لك ولغيرك.

فكر مليا وحدد هدفك في هذه الدنيا، لتخرج من قوقعة عزلتك وتنسلخ عن أفكارك السلبية، كزيارة بعض الأقارب أو جولة استجمام، أو سلوك درب المطالعة وخاصة الغوص في معالم ديننا الحنيف، بصفة دائمة، حتى تشعر براحة النفس وسكينة القلب، وتكسب رزانة العقل وراحة البال.

وأركض وراء خدمة الناس واعمل على تحقيق مبتغاهم وقضاء حاجاتهم إن استطعت، فهذا العمل يحفز النفس ويغذي الفكر على ثبوت الإيمان وتزكية أعمال البر وحسن معاملة الغير، لتشعر بالسعادة الدائمة لأن الشعور الداخلي بالارتياح هو المفتاح لشفاء النفس من الغرور وزرع الذات ببذور الرضا والقناعة.

وحتى تحافظ على عمل الخير واتباع السبيل السديد، عليك بمحاكاة الأكبر سنا منك، لتستخلص العبرة والدروس من خبرتهم السرمدية في الحياة وتجاربهم المختلفة في مراحل عمرهم والتركيز أكثر على العمل بالمعروف والنهي عن المنكر، فهذه قاعدة أساسية لكل حياة سعيدة، وعليك بمصاحبة الأخيار والابتعاد عن رفقاء السوء والأشرار، حتى تحقق انتصارا نفسيا على وساوس والشيطان.

ودع الأمل يسري بداخلك دائما، وازرع بذوره في أفئدة الآخرين، حتى تسعد قلوبهم وتطرد الغفلة عن عقولهم ولن تجد راحة ولا متعة، أحسن من راحة الإسلام فاتبعها ببالغ الاهتمام لتنال أسباب الرضا يوم الزحام.