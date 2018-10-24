إتحادية التنس تعقد مُلتقى للنهوض باللعبة في الجزائر

أعلنت الإتحادية الجزائرية للتنس، عن إقامة “مُجمع فني” بـ”غرمول” لدارسة وبحث طرق النهوض بهذه الرياضة في بلادنا، خلال السنوات القادمة.

وأشارت الإتحادية عبر حسابها الرسمي في “الفايسبوك” بأن أشغال المُتلقى، سيكون هدفها تطبيق برامجها على أرضية الواقع، بأسرع وقت ممكن.

وسيشهد هذا المُلتقى، مُشاركة جميع الأطراف الفاعلة في التنس الجزائري، والقادرة على إعطاء نتائج مرضية في مُختلف مجالات التكوين والمُنافسة.

وستُجرى أشغال الملتقى المذكور على شكل أربعة ورشات على الشكل التالي :”ورشة المنتخبات الوطنية”، “ورشة المنافسات”، “ورشة التطوير” و”ورشة التكوين”.