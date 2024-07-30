إتحادية الملاكمة تدافع عن إيمان خليف بعد حملة الإساءة التي طالتها

أعلنت الإتحادية الجزائرية للملاكمة، عن تضامنها مع الملاكمة، إيمان خليف،على خلفية الحملة الهوجاء والعنصرية التي والتي تقودها منابر إعلامية خارجية، تسعى من خلالها جهات تسعى للتشويش وتشويه سمعة الملاكمة الجزائرية، قبيل ساعات قليلة من دخولها منافسات الأولمبياد بباريس.

وأكدت الإتحادية في بيانها، المنشور عبر صفحتها الرسمية على منصة “فيسبوك”، اليوم الأربعاء، عن دعمها المطلق لمثلة القفاز الجزائري في الأولمبياد ” ،إيمان خليف، مع التمني في نفس الوقت لها النجاح والتوفيق في مغامرتها.

كما أطلقت الإتحادية الجزائرية للملاكمة هاشتاغ #كلنا_إيمان_خليف عبر منصة “فيسبوك”. كنوع من الدعم المعنوي للملاكمة خليف.

للإشارة، تأتي هذه الحملة التضامنية مع الملاكمة، إيمان خليف، بعد التهجم الغير مسؤول واللاأخلاقي من قبل موقع “دايلي ميل” البريطاني، الذي وصف الملاكمة الجزائرية، في تقرير نشره ف موقعه الرسمي، أمس الثلاثاء، بعبارة ” المتحول الجنسي” سمح له بالمشاركة في الأولمبياد.