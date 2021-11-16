إتحادية الملاكمة تكشف موعد وصول جثمان لوصيف حماني

أعلنت الإتحادية الجزائرية للملاكمة أن وصول جثمان فقيد الملاكمة الجزائرية لوصيف حماني، وسيكون الإستقبال اليوم بداية من الساعة الثالثة مساءا بالقاعة الشرفية لمطار هواري بومدين.

كما ستشيّع جنازة المرحوم حماني يوم الجمعة عقب صلاة الجمعة بسقط رأسه بقرية قافة ببلدية عين الحمام بولاية تيزي وزو.

رحم الله الفقيد وأسكنه فسيح جناته.

إنا لله وإنا إليه راجعون

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دخل الدولي الجزائري رامي بن سبعيني اهتمامات حامل لقب البطولة الإيطالية. بعدما تألق بشكل لافت للإنتباه مع فريقه مونشنغلادباخ.

وأجمعت وسائل الاعلام الفرنسية والإيطالية أن بن سبعيني قادر على تعويض المدافع بيريسيش الذي قرّر الرحيل عن النيراتزوري.

كما قالت وسائل الاعلام اللإيطالية أن إدارة إنتر جهّزت قائمة من اللاعبين على رأسهم ابن قسنطينة. وكل من مدافع نادي أتالانتا الإيطالي روبن غوسينس ومدافع انتراخت فرانكفورت الألماني، فيليب كوسيتش. فضلا عن بعض الأسماء الأخرى.

يذكر، أن خريج أكاديمية بارادو، سيلتحق بناديه مونشغلادباخ بداية من يوم الغد. وسيدخل مباشرة في التحضريرات رفقة زملائه لمباريات “االبوندسليغا”. في إنتظار حسم قرار المغادرة من عدمه.

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