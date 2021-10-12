إتحادية جيبوتي تقيل مدربها الفرنسي قبل مواجهة الخضر

أقالت إتحادية جيبوتي لكرة القدم مدربها الفرنسي جوليان ميت بعد الهزيمة التي تعرض لها يوم أمس الإثنين أمام منتخب بوركينافاسو بنتيجة 2-0 في إطار الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022.

وتكبد منتخب جيبوتي أربع هزائم متتالية في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم، حيث كانت البداية أمام المنتخب الجزائري بـ8-0، وهزيمة أخرى أمام النيجر 4-2،

وهزيمتين أمام بوركينافاسو 4-0، و2-0.

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