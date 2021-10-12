إتحادية جيبوتي تقيل مدربها الفرنسي قبل مواجهة الخضر
بقلم يونس رزيق
أقالت إتحادية جيبوتي لكرة القدم مدربها الفرنسي جوليان ميت بعد الهزيمة التي تعرض لها يوم أمس الإثنين أمام منتخب بوركينافاسو بنتيجة 2-0 في إطار الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022.
وتكبد منتخب جيبوتي أربع هزائم متتالية في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم، حيث كانت البداية أمام المنتخب الجزائري بـ8-0، وهزيمة أخرى أمام النيجر 4-2،
وهزيمتين أمام بوركينافاسو 4-0، و2-0.
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