إتحادية كرة اليد تطلق مبادرة للنهوض بـ “اليد الجزائرية”

فتحت الاتحادية الجزائرية لكرة اليد، المجال أمام كل الفاعلين وعشاق كرة اليد، من أجل المساهمة من خلال جلسات علمية، في النهوض بـ “اليد الجزائرية”، التي شهدت تراجعا رهيبا في السنوات الماضية من حيث النتائج.

وأعلنت الاتحادية في بيان لها، أمس، عبر حسابها على “فيسبوك” أن هذه الخطوة جاءت تحت رعاية وزير الشباب والرياضة عبد الرزاق سبقاق.

كما أوضحت ذات الهيئة، بأنها قررت عقد جلسات عملية في القريب العاجل مع كل الفاعلين وعشاق كرة اليد للتشاور والتخطيط وإيجاد الحلول اللازمة لإخراج كرة اليد الجزائرية إلى بر الآمان.

داعية كل الراغبين في تسجيل مشاركتهم لحضور هذه الجلسات إلى ملئ استمارة المشاركة وارسالها عبر البريد الإلكتروني الخاص بالإتحادية.