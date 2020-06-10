إتحادية مدارس تعليم السياقة تستغيث.. 4 أشهر بدون دخل وننتظر تدخل الوزير الأول

وجهت، اليوم الأربعاء، الإتحادية الوطنية لمدارس تعليم السياقة نداء استغاثة للوزير الأول.

وناشدت الإتحادية الوطنية لمدارس تعليم السياقة، في رسالة وجهتها للوزير الأول تحوز “الـنهار ونلاين” على نسخة منها، بإعادة استئناف نشاطها مشيرة أنها تعاني ومنذ 4 أشهر دون أدنى دخل.

كما طالب واقترحت الإتحادية تعويض مدارس تعليم السياقة ماديا عما لحق بها من ضرر عظيم جراء انقطاع مصدر رزقهم.

واستغربت الإتحادية ايضا عدم دعوتها من قبل وزارة الأشغال العمومية والنقل للمشاركة في الإجتماعات التي كانت تعقد من أجل إعداد دفتر الشروط الخاص بمهنتهم، وطالبت الوزير الأول للتدخل وطلب الإستفسار من الوزارة المعنية.