إتحاد البليدة .. تسريح 10 لاعبين بعد الهزيمة أمام المسيلة

قررت إدارة إتحاد البليدة تسريح 10 لاعبين خلال الميركاتو الشتوي المقبل بعد المردود الهزيل الذي ظهر به رفقاء مترف خلال الجولات الستة الأولى من البطولة.
ونشرت الصفحة الرسمية لإتحاد البليدة على شبكة التواصل الإجتماعي فايسبوك بيانا رسميا أكدت من خلال تسريح العديد من اللاعبين خلال الميركاتو الشتوي والذي جاء فيه:
“بعد النتائج السلبية والمردود الغير مقنع و المشرف من بعض اللاعبين ، قررت إدارة اتحاد البليدة اجتماع للتشاور مع الطاقم الفني من أجل تسريح عشرة لاعبين ، و لاحقا سوف نوافيكم بأسمائهم.”
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