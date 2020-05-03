إتحاد التجار يطالب بفتح الملبنات المغلقة لمضاعفة إنتاج الحليب بمعسكر

تشهد كبريات دوائر و بلديات ولاية معسكر نقصا كبيرا في أكياس الحليب المدعم الأمر الذي ادخل مواطنيها في رحلة بحث طويلة وشاقة عن كيس حليب واحد خلال شهر الصيام.

وحسب عدد من المواطنين فإن هذه الأزمة انطلقت قبل شهر رمضان بحوالي أسبوعين لتستمر الى غاية يومنا هذا لتثير استنكار الساكنة من هذا المشكل الذي يتكرر حسبهم كل مرة دون ان تجد له الجهات المعنية حل نهائي له على حد أقوالهم.

من جهة أخرى فقد أشار المشتكون ان اصحاب الدخل المتوسط والضعيف من ذوي العائلات يعتبر كيس الحليب لديهم مادة جد أساسية لهم ولأطفالهم وبأن دخلهم لا يسمح لهم باقتناء أكياس الحليب باهضة الثمن وهو ما جعلهم يلتمسون من السلطات العليا بضرورة التدخل العاجل للوقوف على المشكل سواء كان في التوزيع او التموين والقضاء عليه.

رئيس اتحاد التجار والحرفيين بولاية معسكر مصطفى بوصبيع أوضح بأن المشكل تشهده جميع بلديات الولاية ،حيث اكد في ذات السياق بأنه في شهر الصيام لا بد من مضاعفة إنتاج مادة الحليب المدعم بسبب زيادة الطلب عليها من قبل المستهلكين مضيفا انه خلال كل شهر صيام يبرز الخلل في توزيع الحليب المدعم بسبب التهافت الكبير والطلب المتزايد عليه من قبل المواطنين وهو الأمر الذي ينتج عنه نقص هذه المادة.

بالإضافة الى ان الطلب المتزايد على الحليب قد خلق حسب بوصبيع مشكلا في تمكين الموزعين من توزيع الحليب على التجار كون ان العديد من المواطنين وبعد ان تعذر عليهم الحصول على أكياس الحليب من المحلات باتوا يريدون الحصول عليها من الموزع مباشرة وهو ما خلق مشكل في التوزيع .

مضيفا بأن رؤساء المكاتب لاتحاد التجار يسهرون على توزيع الحليب على التجار ولكن الكمية قليلة مقارنة بالطلب عليها وهنا طالب المتحدث من المسؤولين بضرورة فتح باقي الملبنات المغلقة التابعة للخواص من اجل زيادة عدد اكياس الحليب لتتوافق مع كمية الطلب عليها من قبل المستهلك.

من جهة اخرى فقد طرح بوصبيع نقطة اخرى لها دور في المشكل و تتعلق بهامش الربح بالنسبة لكيس الحليب المدعم والذي يعد بالنسبة للتجار قليلا .

ولكي لا يتكرر مشكل الحليب كل مرة خاصة في موسم رمضان فقد اقترح رئيس اتحاد التجار والحرفيين بضرورة دراسة ملف الحليب من قبل جميع المعنيين بالقطاع لإيجاد حل نهائي له، ملتمسا بالمناسبة بوجوب انتهاج التوزيع العادل للحليب على المحلات التجارية كما انه يعمل على تموين بعض المحلات الموجود في المناطق النائية ومناطق الظل بأكياس الحليب المدعم.