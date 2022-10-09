إتحاد الجزائر يعود بالفوز من الطوغو ويقترب من التأهل

حقق أمسية اليوم الأحد فريق إتحاد الجزائر فوزا مُستحقا بهدفين دون رد أمام المُضيف، أس سي كارا، الطوغولي.

وذلك بملعب “كيغي” بالعاصمة الطوغولية لومي في ذهاب الدور التمهيدي الثاني لمنافسة كأس الكونفيدرالية الإفريقية لكرة القدم.

ليقترب نادي سوسطارة من التأهل قبل موقعة العودة المُقررة يوم الـ16 أكتوبر بملعب 08 ماي 1945 بسطيف.

وسجل ثنائية ممثل الجزائر كل من لاعب الخصم بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 20 وأيمن محيوص في الدقيقة 48.