إتحاد الجزائر يُرسم لافان مُدربا جديدا

أعلن نادي إتحاد الجزائر، وبصفة رسمية، عن تعيين الفرنسي دينيس لافان، مدربا جديدا للفريق خلفا لمُنير زغدود، بعد موسم مُخيب للآمال، خرج فيه أبناء سوسطارة صفر اليدين في البطولة والكأس، كما عجزوا عن التأهل للمُنافسات القارية.

وإلتحق مع التقني الفرنسي، كل من لاعبي وفاق سطيف السابقين، إبراهيم بكاكشي وميصالة مرباح، إضافة للحارس السابق لشبيبة القبائل، بن بوط، إضافة للعائد بعد تجارب فاشلة في الخليج وتونس، عبد الرحمن مزيان.

وتأمل إدارة الرئيس عاشور جلول، أن تكون التغييرات التي تمت على مُستوى العارضة الفنية، كفيلة بإعادة الفريق الأحمر والأسود لمنصة التتويجات التي غاب عنها في السنوات القليلة الماضية.

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