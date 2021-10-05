إتحاد الجزائر يُعلن عن خليفة بوزناد

أعلن نادي إتحاد الجزائر، وصول سيد علي يحياوي للفريق كأمين عام، خلفا لنذير بوزناد الذي لم يعمر طويلا مع الفريق، وغادر منصبه أشهرا قليلة بعد وصوله.

وظهر يحياوي رفقة كل من رئيس الفريق ورئيس مجمع “سيربور”، عاشور جلول والمدير الرياضي حسين عشيو، بمناسبة توقيعه لعقده مع أبناء سوسطارة.

ولا يعتبر الوافد الجديد للنادي الأحمر والأسود بالجديد على عالم كرة القدم، بإعتباره عمل في منصب أمين عام للرابطة المحترفة.