إتحاد الحراش تصدر بيانا هاما بخصوص أحداث الرويسات

وجهت إدارة إتحاد الحراش نداء خاصة لجماهير فريقها و جماهير مستقبل الرويسات المتمثل في التحلي بروح المسؤولية والاتزام بالمبادئ السامية للرياضة التي على الاحترام و التنافس النزيه.

وأصدرت إدارة الحراش ذات البيان بعد أن شهدت مباراة إتحاد الحراش والمستضيف مستقبل الرويسات في الجولة الماضي أحداثا مؤسفة .

فيما أوضحت إدارة الصفراء أن كرة القدم جوهرها رياضة قائمة على المتعة و التقارب بين أبناء الوطن الواحد رغم شعبيتها الكبيرة ومكانتها في قلوب الجزائريين.

واكدت إدارة الفريق الحراشي التي يترأسها سفيان طواهرية أن موقفها يبقى ثابتا بأن كرة القدم ستظل ميدانا للتنافس الشريف وفضاء لترسيخ قيم الروح الرياضية.