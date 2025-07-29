إتحاد الحراش تعلن تعاقدها مع الحارس عميري

أعلنت إدارة نادي اتحاد الحراش، اليوم الثلاثاء، عن تعاقدها الرسمي مع الحارس، بلال عميري.

في إطار مساعيها لتدعيم صفوف الفريق تحسبًا للموسم الكروي الجديد.

وكان عميري قد نشط الموسم الماضي في صفوف نادي مولودية باتنة، أين قدم مستويات محترمة جعلته محل اهتمام عدة أندية، قبل أن يحسم اتحاد الحراش الصفقة لصالحه.

وتسعى إدارة “الصفراء” بقيادة طاقمها الفني إلى بناء فريق تنافسي يعيد النادي إلى مكانته الطبيعية، بإبرامها خامس صفقات خلال هذا الميركاتو الشتوي، بعد التعاقد مع كل: زواري عبد الكريم، كسيلة بوعزيز، نوفل لعلاوي، نبيل سعدو، محمد الطيب.

بالإضافة لتجديد عقود الكوادر، الحارس، فوزي شاوشي، داود محمد، فرحات إبراهيم، رابح حدادو، أيوب شوكي، بلال بن ساحة، وذلك بهدف تحقيق الصعود إلى الرابطة المحترفة.