إتحاد الحراش يتخبط في المشاكل والإدارة خارج مجال التغطية

تمكنت مصالح الأمن المشتركة بدائرة "رقان" بولاية أدرار، من توقيف سائق شاحنة جرار معبئة بـ:
27.000 لتر من الوقود(مازوت) لصاحبها(خ .م 54 سنة،) التي كان يقودها…
أصيب 5 أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة في حادث اشتعال قارورة غاز بوتان وقع مساء الجمعة، بقرية "تمزلايت" التابعة لبلدية الأزهرية،تيسمسيلت.
وأوضحت مصالح الحماية المدنية،بأن الحادث نتج…
قامت، اليوم السبت، المصالح المتنقلة لجمارك البويرة من حجز 5000 وحدة من الألعاب النارية، بعد نصب حاجز أمني.
وحسب مصادر النهار"أونلاين"، فإنه تم حجز جزء من…
جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2017
التعليقات (0)