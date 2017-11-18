عاجل

إتحاد الحراش يتخبط في المشاكل والإدارة خارج مجال التغطية

الرياضة
  • -
  • 0
إتحاد الحراش يتخبط في المشاكل والإدارة خارج مجال التغطية
بقلم كريم.تيغرمت

كادت إدارة إتحاد الحراش، أن تتسبب في فضيحة جديدة للفريق، بإشراكها للاعب خليلي، المعاقب، في مباراتها الأخيرة أمام إتحاد بلعباس.

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

الإستفتاء

دير لافير

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2017

تطويرALM Digital