إتحاد الحراش يحسّن وضعيته ومقرة ترتقي للوصافة

حقق نادي إتحاد الحراش فوزا غالياً، على مستضيفه مولودية العلمة بنتيجة 2-1، لحساب الجولة الـ18 من الرابطة المحترفة الثانية موبيليس.

لتبتعد “الصفراء” عن منطقة الخطر وترتقي للمركز 13 برصيد 17 نقطة، بعد خسارة جمعية وهران على ملعبه أمام شبيبة بجاية.

فيما إرتقى نجم مقرة لوصافة الترتيب العام للبطولة برصيد 32 نقطة، عقب تعادله إيجابيا 1-1 من تنقله لمواجهة ترجي مستغانم.

وجاءت النتائج الجزئية للجولة على النحو الآتي:

جمعية وهران – شبيبة بجاية 1 – 2

اتحاد عنابة – اتحاد البليدة 1 – 0

ترجي مستغانم – نجم مقرة 1 – 1

مولودية العلمة – اتحاد الحراش 1 – 2