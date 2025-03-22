إتحاد الحراش يقلص الفارق عن مستقبل الرويسات لنقطتين

​تمكن نادي إتحاد الحراش، اليوم السبت، من تقليص الفارق مع المتصدر مستقبل الرويسات إلى نقطتين فقط، بعد فوزه على جمعية الخروب بهدفين مقابل هدف واحد.

في إطار مواجهة الجولة الـ24 من القسم الثاني الهواة وسط شرق. مستفيدا من من تعثر المتصدر مستقبل الرويسات، أمام شبيبة برج منايل بهدف دون رد.

ليرفع إتحاد الحراش رصيده للنقطة الـ 52، بفارق نقطتين على مستقبل الرويسات صاحب 54 نقطة.

مما يجعل الصراع على بطاقة الصعود إلى الرابطة المحترفة الأولى أكثر إثارة.​ قبل 7 جولات من إختتام الموسم.

باقي نتائج الجولة 24 من القسم الثاني هواة وسط شرق:

هلال شلغوم العيد 3 أولمبيك المقرن 0

إتحاد واد سوف 1 إتحاد الشاوية 2

مولودية باتنة 2 إتحاد خميس الخشنة 1

إتحاد عنابة 2 شباب باتنة 3

مولودية قسنطينة 0 نادي التلاغمة 0

إتحاد ورقلة 0 شبيبة جيجل 2

رائد القبة يطيح بنجم بن عكنون ويقلص الفارق إلى 5 نقاط

ولحساب ذات الجولة من القسم الثاني هواة وسط غرب، تمكن رائد القبة، من الفوز أمام ضيفه نجم بن عكنون، بهدف دون رد. ويقلص الفارق إلى خمس نقاط، قبل 6 جولات من نهاية الموسم.

حيث بلغ رائد القبة، النقطة الـ46، في المركز الثاني، خلف المتصدر نجم بن عكنون صاحب الـ51 نقطة.

باقي نتائج الجولة 24 من القسم الثاني هواة وسط غرب:

وداد مستغانم 4 صفاء الخميس0

غالي معسكر 1 شبيبة الأبيار0

نجم القليعة 3 شباب مشرية 0

شباب تيموشنت 2 أمل الأربعاء 1

مسقبل وادي السلي 1 جمعية وهران 0

شبيبة تيارت 1 مولودية سعيدة 0

نصر حسن داي 4 اتحاد بشار الجديد 1