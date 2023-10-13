إتحاد الحراش ينسحب رسميا من البطولة

أعلن فريق إدارة الحراش انسحابه من البطولة بشكل رسمي بسبب الأزمة المالية الخانقة التي يعيشها الفريق الحراش العالقة.

و أكّدت إدارة الحراش الديون العالقة تراكمت بسبب تعاقب الإدارات السابقة، مما جعله بلاعبي الرديف.

كما قالت إدارة الصفراء، أن لجنة المنازعات التابعة بـ “الفاف” طالبتها بتسديد 80 بالمائة من الديون مقابل منح الإجازات للأكبار عكس المواسم السابقة.

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