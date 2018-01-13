إتحاد الحراش يُغادر كأس الجمهورية.. والكبار يمرون بسهولة

تأهلت أغلبُ الفرق الكبيرة إلى الدور الثمن النهائي من مُنافسة كأس الجمهورية في اللقاءات التي جرت أمسية اليوم السبت.

لحساب الدور 16 في حين تمثلت المُفاجأة الأبرز في مُغادرة “إتحاد الحراش” للمُنافسة على يد مُضيفه “إتحاد بسكرة” بهدف وحيد.

وتأهل فريق “مولودية الجزائر” على حساب صاحب الدار “أمل بوسعادة” بنفس النتيجة بفضل هدف المُهاجم “هشام نقاش” في الدقيقة 71.

وضمن “إتحاد البليدة” تواجده في الدور المقبل على حساب ضيفه “جمعية وهران” بهدفين دون رد.

فيما عاد فريق “مولودية وهران” بالتأهل من أمام “نجم تلاغمة” بفضل هدف “محمد تومي” في الدقيقة 72.

وخطف فريق “إتحاد بلعباس” ورقة المرور بفضل ثنائية “زواري” و”بوقلمونة” ضد مُضيفهم “شباب قايس”.

وعبر “شبيبة القبائل” إلى الدور الثمن النهائي بفوزه على ضيفه “شباب وادي رهيو” بثنائية نظيفة وقعها “بن يوسف” و”بن علجية”.