إتحاد الحراش يُنهي مهام المدرب عصمان

أعلنت إدارة نادي إتحاد الحراش، اليوم السبت، عن إقالة المدرب، عصمان عبد الرحمن، من العارضة الفنية للفريق الأول.

وذلك على خلفية الهزيمة المرة التي تلقاها الفريق، اليوم السبت، أمام أمل الأربعاء برسم الجولة 25 من القسم الثاني وسط غرب.

ليتجمد رصيد الفريق عند النقطة 49 في المركز الثاني، مبتعدا عن سباق الصعود المباشر إلى الرابطة المحترفة، بعد أن وسع المتصدر شبيبة الأبيار الفارق لـ9 نقاط كاملة، قبل 5 جولات عن ختام الموسم.

وسيكون الفريق مجبرا على مواصلة التدارك في قادم الجولات لضمان المركز الثاني المؤهل للعب ورقة “البلاي أوف” أمام صاحب المركز الثاني من القسم الثاني وسط شرق، في سباق الصعود للرابطة المحترفة.