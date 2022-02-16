قناة النهار إتحاد الخبازين يثمن قرار الرئيس تبون ويتمسك برفع سعر الخبز إلى 15دج بقلم قناة النهار نشر في 16 فيفري 2022 - 22:53 شارك غرِّد أرسل 47 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور طالع أيضا رابط دائم : https://nhar.tv/Da1sE اقرأ أيضا درجات حرارة غير فصلية وبحر جميل على الساحل..حالة الطقس قناة النهار 05 فيفري طالع هابط: النوي يوجه نداء لمسؤولي ولاية الشلف بإنجاز ممر علوي في الطريق السريع قبل وقوع الكارثة قناة النهار 06 فيفري فاسألوا: متى يجوز قصر وجمع الصلاة ؟ الشيخ إلياس آيت سي العربي يرد قناة النهار 03 فيفري الطبيبة بوراس: اللقاح ضد كورونا لا يؤثر على المرأة الحامل والمرضعة قناة النهار 01 فيفري آخر يوم من الحملة الرابعة للتلقيح ضد وباء كورونا بقطاع التربية قناة النهار 27 جانفي رفض الإفراج عن ريفكا ونوميديا لزول و9 متهمين آخرين الوطني 02 فيفري ولادي ما قدرتش نتعامل معاهم..كيفاش ندير معاهم دون نرفزة وقلق؟ قناة النهار 03 فيفري غياب اللافتات إشارات المرور متوقفة..سياقة خارج القانون قناة النهار 06 فيفري مجتمع: أخطاء طبية تودي بحياة الأمهات وتتسبب بعاهات وتشوهات قناة النهار 07 فيفري 52 دقيقة إقتصاد: السيادة والأمن الصحي.. الحاجة لصناعة صيدلانية قوية قناة النهار 14 فيفري