إتحاد الشاوية يحسم القمة ويبلغ نهائي “البلاي أوف” على حساب إتحاد الحراش

نجح فريق اتحاد الشاوية في اقتطاع بطاقة التأهل إلى نهائي “البلاي أوف” الخاص بالصعود، عقب فوزه المستحق على حساب اتحاد الحراش بهدفين مقابل هدف، في المواجهة القوية التي احتضنها ملعب نيلسون مانديلا ببراقي وسط أجواء حماسية ومنافسة كبيرة بين الفريقين.

وبعد شوط أول اتسم بالحذر والتكافؤ بين الطرفين، نجح أبناء الشاوية في فك شفرة دفاع المنافس خلال المرحلة الثانية، حيث افتتح محمد فنيري باب التسجيل في الدقيقة الـ56، مانحًا فريقه أفضلية معنوية كبيرة في اللقاء.

ورغم محاولات اتحاد الحراش العودة في النتيجة والضغط على دفاع المنافس، إلا أن إتحاد الشاوية عرف كيف يسيّر أطوار المباراة بذكاء، قبل أن يوجّه سريمان كانوتي الضربة القاضية بإضافة الهدف الثاني في الدقيقة الـ75، الذي لعب دورا هاما في حسم التأهل إلى النهائي.

ورغم أن نادي إتحاد الحراش عاد في المباراة في الدقيقة 97 من عمر المباراة،بتسجيل هدف عن طريق يوسف بشو، إلا أن ذلك لم يكن كافيا في تأهل النادي العاصمي.

وبهذا الانتصار، يواصل اتحاد الشاوية مشواره بثبات في دورة “البلاي أوف”، معززًا آماله في تحقيق الصعود، فيما انتهى مشوار اتحاد الحراش الذي لم ينجح في ترجمة طموحاته إلى نتيجة إيجابية في واحدة من أهم مباريات الموسم.