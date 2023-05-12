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الرياضة

إتحاد العاصمة أسيك ميموزا.. بيع أكثر من 20 ألف تذكرة في أقل من 24 ساعة

بقلم فيصل زيان بوزيان
إتحاد العاصمة أسيك ميموزا.. بيع أكثر من 20 ألف تذكرة في أقل من 24 ساعة
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تعرف منصة “تذكرتي” المخصصة لبيع تذاكر مواجهة إتحاد العاصمة ضد أسيك ميموزا. برسم إياب نصف نهائي كأس الكنفدرالية الإفريقية. توافد كبير من أنصار الفريق العاصمي لشراء التذاكر.

فبعد أن تم زوال أمس الخميس، طرح 40 ألف تذكرة، خاصة بالمواجهة على المنصة، قام جمهور الإتحاد بشراء أكثر من 22 ألف تذكرة في أقل من 24 ساعة.

من أجل تقديم الدعم اللازم لرفقاء القائد بلعيد، للتأهل للنهائي الإفريقي الثاني في تاريخ الفريق، بعد نهائي رابطة الأبطال 2015.

وتبقى من التذاكر حوالي 17 ألف، مرشحة للنفاذ في الساعات القليلة القادمة، قبل موعد المباراة.

يجدر الإشارة، سيستقبل إتحاد العاصمة خصمه أسيك ميموزا في إياب نصف نهائي كأس الكاف، بملعب 5 جويلية، الأربعاء المقبل على الساعة 20.00 مساءً.

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