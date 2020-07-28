إتحاد العاصمة.. الإدارة لا تزال في مفاوضات مع المدرب الجديد

أكدت إدارة إتحاد العاصمة أنها لا تزال في نفاوضات مع أحد المدربين الأجانب من أجل الإشراف على العارضة الفنية لفريق سوسطارة.

أكد المدير العام لفريق إتحاد العاصمة “عبد الغني الهادي” أن إدارة النادي لا تزال في مفاوضات مع المدرب الأجنبي الجديد للإشراف على العارضة الفنية.

وتحدث عبد الغني الهادي عن العارضة الفنية لفريق سوسطارة في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية اليوم الثللاثاء.

وقال: “المفاوضات لا تزال قائمة مع المدرب الجديد من أجل قيادة الإتحاد الموسم المقبل، ولم يتبق سوى تفاصيل صغيرة من أجل قدومه بصفة رسمية”.

وبخصوص المدرب الحالي لفريق سوسطارة منير زغدود قال عبد الغني الهادي :

“زغدود لا يزال المدرب الأول لفريق الإتحاد بإعتبار أن الموسم الكروي لم ينته بعد، وبصفته لاعب سابق في الفريق عرضنا عليه العمل مع المدرب الجديد إلا أنه رفض ذلك”.