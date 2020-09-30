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إتحاد العاصمة.. المصادقة على التقرير المالي لسنة 2019

الرياضة
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إتحاد العاصمة.. المصادقة على التقرير المالي لسنة 2019
بقلم النهار أونلاين

عقد مجلس إدارة إتحاد العاصمة صبيحة اليوم الأربعاء الجمعية العامة للسنة المالية 2019 طبقا للمادة 676 من القانون التجاري.

وترأس الرئيس المدير العام لمجمع سيربور “عاشور جلول” أشغال الجمعية العامة، حيث تم المصادقة على التقرير المالي .

كما تم تقديم جدول حسابات النتائج و الحصيلة المالية و تقديم التقرير الخاص بمندوب الحسابات المبين لنتائج الشركة الرياضية المصادق عليه  من طرف محافظ الحسابات.

كما قدم المدير الرياضي السيد عنتر يحي الإستراتيجية الرياضية و سياسة الإنتدابات ، كذلك البرنامج المسطر مع الطاقم الفني في ما يخص التحضيرات الجارية و الإمكانيات المادية ,المالية و البشرية التي وضعت من قبل سيربور تحت تصرف النادي من أجل تحقيق الأهداف المسطرة وذلك لتحضير موسم رياضي2020/2021 في أحسن الظروف.


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