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الرياضة

إتحاد العاصمة تخطف مرتبة الوصافة بعد الفوز أمام مقرة

بقلم النهار أون لاين
إتحاد العاصمة تخطف مرتبة الوصافة بعد الفوز أمام مقرة
إتحاد العاصمة
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جدد فريق إتحاد العاصمة عهده مع الانتصارات، اليوم الأحد، بعد تحقيق الفوز أمام الضيف نجم مقرة بثلاثة أهداف مقابل واحد ليرتقي إلى الوصافة.
وسجل الهدف الأول لـ “سوسطارة” أكرم جحنيط في الدقيقة 33 من عمر الشوط الأول، قبل أن يضيف المتألق رضواني الهدف الثاني في الدقيقة 62 عن طريق ضربة جزاء.
كما سجل الهدف الثالث اسلام مريلي في الدقيقة 68 من اللقاء الذي جرى بملعب 5 جويلية الأولمبي.
وعرفت المباراة تسجيل اكرم جحنيط هدفا جميلة جدا من ركلة حرة مباشرة سكنت شباك حارس مرمى الفريض الضيف.

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