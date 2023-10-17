إتحاد العاصمة ترسم التحاق المدرب كارلوس غاريدو

أعلنت إدارة فريق إتحاد العاصمة التعاقد بشكل رسمي مع المدرب الإسباني خوان كارلوس غاريدو ، على العقد الذي يربطه بالنادي لموسم واحد.

و حضر الإعلان عن مراسيم التعاقد مع المدرب الإسباني رئيس مجلس الإدارة سيد أحمد أعراب.

كما قالت إدارة “سوسطارة” أن المدرب غاريدو سيبدأ عمله رسميا غدا الأربعاء بمعقل الفريق ملعب عمر حمادي ببولوغين في العاصمة.

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