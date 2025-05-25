إتحاد العاصمة تستبعد غناوي ولوصيف بسبب مشاركتهما في مباراة بين الأحياء !

اتخذت إدارة إتحاد العاصمة قرارا صارما في الحق الثنائي غيلاس غناوي و هيثم لوصيف، بحرمانهما من التدريبات، بعد التحقق من مشاركتهما في مباراة غير مرخص لها جرت بأحد الملاعب المستأجرة في العاصمة.

وقالت إدارة “سوسطارة” أنها اتخذت القرار بإقصاء اللاعبين من المجموعة إلى غاية مثولهما أمام المجلس التأديبي، و وصفت ادارة الفريق بتصرف اللاعبين بـ “الغير مسؤول لا يمت بصلة لقيم الاحتراف والانضباط التي يؤمن بها نادي اتحاد العاصمة، وسيُواجهُ بأقصى درجات الصرامة”.

كما استثنت إدارة الفريق في قراراها اللاعب ابراهيم بن زازة الذي تأكد بأنه لم يشارك فيها.

فيما أعلمت أن المدافع عزي أنها لا يزال يعاني من الإصابة.

و أكدت إدارة الإتحاد، أنها لن تتسامح مع أي سلوك غير احترافي يسيء إلى صورة النادي و تاريخه.