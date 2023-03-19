إتحاد العاصمة تكرّم سفير الجزائر في زامبيا

قدّمت إدارة إتحاد العاصمة هدية رمزية لسفير الجزائر في زامبيا أحمد سعدي التي تتمثل في قميص وشعار النادي.

وردّت إدارة “سوسطارة” فضل سفير الجزائر في زامبيا بالنظر إلى التسهيلات التي وضعها والظروف المريحة التي جهّزها لصالح الفريق الجزائري منذ إقامته في مدينة ندولا الزامبية.

يذكر، ان فريق سوسطارة عاد بنقطة ثمينة اليوم في مباراته أمام مستضيفه سانت لوبوبو الكونغولي. في منافسة كأس الكونفدرالية لكرة القدم، ولا يزال يحتفظ بآماله في التأهل إلى الدور المقبل.

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