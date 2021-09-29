إتحاد العاصمة.. توضيحات حول توقف الجمعية العامة العادية للمساهمين

قدمت إدارة فريق إتحاد العاصمة توضيحات حول سبب توقف أشغال الجمعية العامة العادية للمُساهمين صبيحة اليوم الأربعاء.

وأكدت إدارة سوسطارة أن الجمعية العامة توقفت بعد 10 دقائق من بدايتها بسبب التشويش و الأقوال التهديدية التي إستعملها ثلاث مساهمين أدى إلى خلق أجواء غير ملائمة.

البيان الكامل لإدارة إتحاد العاصمة:

توقفت أشغال الجمعية العامة العادية للمساهمين التي كانت مقررة صباح اليوم

قبل الشروع في التوضيحات نذكر ان مساهمات الأشخاص الثلاث كالتالي :

1- ر- ب 20.000 دج ( الاجر القاعدي الادنى SMIG) ما يعادل نسبة % 0.0009

2- ز-ع 10.000دج (نصف الاجر القاعدي الادنى DEMI SMIG) مايعادل نسبة %0.0005

3-س-ع 10.000 دج (نصف الاجر القاعدي الادنى DEMI SMIG ) ما يعادل نسبة 0.0005% مجموع المساهمين الثلاث لا يتعدى %0.002.

و ليكن في علم الرأي العام و الانصار ان تصويت المساهمين الثلاث في المصادقة على اشغال الجمعية العامة غير مؤثر وهذا لحيازة المساهم الاكبر serport على اكثر من 95% من اسهم الشركة طبقا لاحكام القانون التجاري.

للتذكير ان اعمال التشويش لم تترك الفرصة لمدير المالية و المحاسبة لعرض ميزانية اخر السنة المصادق عليها من طرف محافظ الحسابات حسب التقرير الممنوح للمساهمين في آجاله القانونية، وتوقيف اشغال الجمعية العامة العادية للمساهمين كانت مستهدفة و مقصودة لاغراض تبدو شخصية لضرب استقرار النادي مما يبين نوايا المساهمين الثلاث

ليكن في علم الانصار ان الاستهداف في ايقاف اشغال الجمعية العامة العادية مدبر و متعمد و هذا للمس باستقرار النادي في هذه الفترة الحساسة من بداية تحضيرات الخاصة بالموسم الرياضي الجديد 2021/ 2022، ولهذا ستتخد الإدارة التدابير اللازمة مع السلطات المعنية لمتابعة المساهمين على هذه التجاوزات الخطيرة و التهديدات قضائيا.

تعلم إدارة مجمع سيربورت التي تملك أكبر نسبة من أسهم نادي اتحاد العاصمة كل الأنصار والمتابعين، أن التصرفات التي حدثت خلال أشغال الجمعية العامة صباح اليوم لن تقلل من عزيمتهم في مواصلة العمل لتجسيد الأهداف التي تم تسطيرها منذ البداية.

كما تؤكد للمساهمين المتسببين في توقف الجمعية العامة انها لن تبقى مكتوفة الأيدي وستعمل بشكل عادي، لان مثل تلك التصرفات لن تعيق طريقها وستبقى دائما خلف الفريق وتشجعه وتدعمه لتحقيق نتائج إيجابية فوق الميدان وتجسيد المخطط من ناحية المشاريع والهيكلة.