إتحاد العاصمة.. ثلاث حالات إيجابية بفيروس كورونا

أعلنت إدارة إتحاد العاصمة في بيان لها اليوم السبت عن وجود ثلاث حالات إيجابية بفيروس كورونا وسط الوفد العاصمي بمستغانم.

وأكدت الصفحة الرسمية لفريق سوسطارة على شبكة التواصل الإجتماعي فايسبوك صبيحة اليوم السبت، أنه بعد اختبار PCR الذي أجري على الوفد بأكمله (42 عضو تم اختباره) بمستغانم .

أسفرت نتائجه الأولية هذا الصباح في الساعة 8 صباحًا عن وجود 3 حالات إيجابية بدون أعراض وسط اللاعبين.

كما أكدت الإدارة أنها ستشرع في تطبيق البروتوكول الصحي المتعلق بالحالات الإيجابية بمجرد تلقي جميع النتائج النهائية.